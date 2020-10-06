Врач рассказал о самых опасных признаках коронавируса

https://static.news.ru/photo/a94d15d2-084f-11eb-9fb5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Признаки тяжёлого развития коронавирусной инфекции описала врач, заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Асаф А Рофе Галина Гольцман. Заболевшим важно следить за уровнем насыщения крови кислородом, даже если не тяжёлых симптомов.

Важно не пропустить развитие гипоксии, которая порой начинается бессимптомно. Для этого стоит купить пульсоксиметр — специальный прибор, который измеряет уровень насыщенности крови кислородом, приводит слова врач РИА Новости.

Медик пояснила, что в медицине есть такое выражение, как «счастливая гипоксия» — когда больной может не замечать её признаков и хорошо себя чувствовать.

Если сатурация упала ниже 94 даже при нормальном самочувствии — необходимо ехать в больницу, — предупредила инфекционист.

Если симптомы коронавируса выражены слабо, его стоит лечить как обычный грипп. Необходимо принимать тёплое питьё, жаропопнижающее на основе парацетамола. Также надо как можно скорее сдать тест на коронавирус и самоизолироваться. Врачу надо показаться как только возникли кашель, высокая температура, потеря обоняния.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ситуация с коронавирусом должна стабилизироваться в России через две-три недели. Всё это время в стране будет фиксироваться рост заболеваемости.