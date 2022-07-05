Врач рассказал, что будет с организмом, если не спать неделю Доктор Бергман: неделя без сна грозит симптомами, схожими с болезнью Альцгеймера

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Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман объяснил, какие последствия ждут организм человека, если тот не будет спать до семи дней. По его словам, симптомы, полученные в результаты недосыпа, похожи на те, что появляются при болезни Альцгеймера.

Специалист отметил, что один день без сна негативно сказывается на концентрации внимания и у человека появляется эффект «легкого опьянения». Через три дня он может испытать проблемы с координацией и контролем, параллельно с этим тело впадает в дрожь. После пяти суток без сна мозг начинает автоматически отключаться с целью восстановления энергии, этот период сопровождается различными галлюцинациями.

Семь суток без сна проявляются симптомами, похожими на болезнь Альцгеймера. Это связано с нарушением проводимости в мозге, — резюмировал Бергман.

Несмотря на это, он заверил, что все последствия можно легко побороть. Для этого необходимо хорошо выспаться.

Ранее сомнолог Роман Бузунов указал на основные причины плохого сна. По его словам, помешать здоровому сну могут сидячий образ жизни, большое количество выпитых чашек кофе в течение дня или внешние стрессовые факторы. Он также подчеркнул, что плохой сон может быть вызван информационным неврозом, который возникает из-за использования телефона в постели.