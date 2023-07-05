Врач раскрыла причины головных болей в жару Терапевт Романенко назвала снижение давления причиной головных болей в жару

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Головные боли могут возникать в жару из-за снижения артериального давления, предупредила врач-терапевт Татьяна Романенко. В разговоре с «Москвой 24» специалист пояснила, что организм пытается охладить себя с помощью расширения сосудов. Она уточнила, что это приводит к снижению температуры тела, но при этом влияет на давление.

При расширении сосудов снижается артериальное давление. Когда оно ниже привычных цифр, это может быть причиной головной боли. Если давление низкое, хуже кровоснабжается головной мозг. Возникают гипоксия и головная боль, — уточнила терапевт.

Романенко называет еще одной причиной головных болей в жаркую погоду употребление холодных напитков. По словам специалиста, из-за охлажденной жидкости происходит спазм сосудов, человек начинает испытывать дискомфорт. Из-за этого сосуды расширяются, пытаясь улучшить кровоснабжение головного мозга, вызывая при этом головные боли.

Врач-терапевт Елена Тихомирова ранее рассказала, что интенсивные физические нагрузки в жаркую погоду увеличивают риск проблем с сердечно-сосудистой системой. Эксперт добавила, что активные занятия способствуют возникновению головокружения, тошноты и головной боли.