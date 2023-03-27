Врач перечислила группы риска по развитию глаукомы Офтальмолог Газизова: риск развития глаукомы повышен у диабетиков, курильщиков и гипотоников

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Риск развития глаукомы повышен у людей с высокой близорукостью, сахарным диабетом и ночным апноэ, рассказала «Газете.Ru» офтальмолог Ильмира Газизова. По ее словам, сказаться может и фактор генетической предрасположенности к заболеванию. Врач уточнила, что в группе риска также находятся курильщики, гипотоники и люди с метаболическими нарушениями.

Если у родителей или близких родственников пациента есть глаукома, то, скорее всего, и он сам находится в зоне риска. Риск глаукомы повышен у пациентов с высокой близорукостью, с сахарным диабетом, с ночным апноэ. Страдают люди с метаболическими нарушениями, курильщики, гипотоники, — рассказала Газизова.

Врач предупредила, что риск развития глаукомы начинает расти после 40 лет вне зависимости от иных факторов, поэтому людям старше этого возраста следует раз в год проходить обследование у офтальмолога. Она уточнила, что глаукома встречается у каждого третьего россиянина старше 70 лет.

Ранее хирург Павел Григорьев объяснил, что развитие конъюнктивита провоцируется стафилококком, стрептококком, гонококком, пневмококком, а также хламидиями и различными грибами. В группе риска находятся люди с иммунодефицитом, хроническим гайморитом, ангиной, ринитом, бронхитом, а также неправильно ухаживающие за контактными линзами и использующие некачественную косметику.