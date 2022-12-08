Хирург назвал провоцирующие развитие конъюнктивита факторы Хирург Григорьев: развитие конъюнктивита провоцируют иммунодефицит, ангина и неправильный уход за линзами

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Развитие конъюнктивита провоцируется стафилококком, стрептококком, гонококком, пневмококком, а также хламидиями и различными грибами, рассказал NEWS.ru хирург Павел Григорьев. Медик отметил, что в группе риска находятся люди с иммунодефицитами, хроническим гайморитом, ангиной, ринитом, бронхитом, а также неправильно ухаживающие за контактными линзами и использующие некачественную косметику.

Эксперт добавил, что заболевание проявляется чаще всего обильными гнойными выделениями, краснотой, отечностью, чувством жжения, сильным зудом и светобоязнью.

Конъюнктивит, в зависимости от природы — вирусный, бактериальный, аллергия — проявляется обильным выделением гноя. Его так много, что слизь буквально засыхает на веках. Если всему виной бактерии, то к гною присоединяются отеки, покраснение глаз, Если это аллергия, то готовьтесь к сильному зуду, чувству жжения и светобоязни, — подчеркнул Григорьев.

По его словам, самостоятельно лечить конъюнктивит нельзя, так как это чревато осложнениями вплоть до слепоты — «никакого промывания чаем, никаких трав и отваров».

Ранее онколог Владимир Полянский рассказал NEWS.ru, что чрезмерное увлечение красным мясом провоцирует развитие рака кишечника (толстой кишки). Эксперт подчеркнул, что ради здоровья лучше ограничить потребление данного продукта 300–350 граммами в неделю. Медик добавил, что альтернативой может стать рыба или птица.

Основными симптомами рака кишечника, отметил Полянский, являются плохой аппетит, внезапно возникшее отвращение к любой мясной пище, тошнота, слабость, расстройство стула — запоры сменяются поносами и наоборот, примеси в кале в виде гноя, крови или слизи.