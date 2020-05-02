Врач объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве

В Москве рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией связан с тем, что ещё не выработался популяционный иммунитет. Такое мнение высказал врач-физиотерапевт Семён Гальперин.
Рост эпидемии ещё идет. Соответственно, по всем законам развития инфекционного заболевания, эпидемия не прекратится, пока значительное число людей не переболеют или не выработается так называемый популяционный иммунитет, — отметил эксперт.
По его словам, в столице больше проводят тестов. Это тоже может влиять на статистку по заболеваемости,
За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19, и это своеобразный антирекорд. 1 мая в стране выявили 7933 заболевших, 30 апреля был прирост в 7099 человек, 29 апреля — в 5841.
Как писал NEWS.ru, академик Николай Брико заявил, что некоторое увеличение числа выявленных инфицированных — это, в основном, увеличение возможностей тестирования.
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