Врач объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве

https://static.news.ru/photo/b43c7fda-8c73-11ea-a665-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией связан с тем, что ещё не выработался популяционный иммунитет. Такое мнение высказал врач-физиотерапевт Семён Гальперин.

Рост эпидемии ещё идет. Соответственно, по всем законам развития инфекционного заболевания, эпидемия не прекратится, пока значительное число людей не переболеют или не выработается так называемый популяционный иммунитет, — отметил эксперт.

По его словам, в столице больше проводят тестов. Это тоже может влиять на статистку по заболеваемости, сообщает РЕН ТВ.

За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19, и это своеобразный антирекорд. 1 мая в стране выявили 7933 заболевших, 30 апреля был прирост в 7099 человек, 29 апреля — в 5841.

Как писал NEWS.ru, академик Николай Брико заявил, что некоторое увеличение числа выявленных инфицированных — это, в основном, увеличение возможностей тестирования.