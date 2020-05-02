Академик Брико объяснил, с чем связан рост заболеваемости COVID-19 в России

https://static.news.ru/photo/a37aa59e-8c70-11ea-931e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Некоторое увеличение числа выявленных инфицированных — это, в основном, увеличение возможностей тестирования, считает главный эпидемиолог Минздрава России, академик Николай Брико.

Показатели летальности существенно снижены. Кривая между числом роста вновь выявленных заболевших и количеством умерших идёт вниз. Если летальность заболевших уменьшается, это значит, что рост является результатом возросших возможностей выявления лёгких форм заболевания, — пояснил академик в интервью «Интерфаксу».

За последние сутки в России подтверждено 9623 новых случая заражения COVID-19, и это своеобразный антирекорд. 1 мая в стране выявили 7933 заболевших, 30 апреля был прирост в 7099 человек, 29 апреля — в 5841.

Всего по стране с начала эпидемии выявлено 124 054 заражённых коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 1222 человека скончались .

По мнению известного пульмонолога, академика Александра Чучалина, резкий рост числа инфицированных не говорит о приближении катастрофы. Он предположил, что всплеск заболеваемости, в частности в Москве, может быть связан с очередями в метро, которые образовались после введения пропускного режима.

Ранее NEWS.ru писал, что рост числа госпитализаций больных коронавирусной инфекцией в Москве остаётся на прежнем уровне, несмотря на увеличение числа заболевших.