Врач объяснил, почему урчит живот Доктор Бергман объяснил, что урчание живота вызвано перистальтикой кишечника

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Врач и автор Telegram-канала «Доктор Бергман: секреты здоровья» Давид Бергман рассказал, чем может быть обусловлено непроизвольное урчание в животе. По его утверждениям, подобные вибрации возникают вследствие проталкивания воздуха в кишку при повышенном образовании газа в организме.

Бергман объясняет, что этот процесс называется «перистальтика кишечника». Кишечник человека имеет развитую мышечную систему, и для проталкивания пищи дальше мышцы внутри стенок кишки сокращаются. Однако большое содержание газа заставляет их сжиматься и при попадании воздуха.

При усиленном газообразовании проталкиваться в кишку может не только пища, но и воздух. Его движение в кишечнике и вызывает урчание, — заявляет специалист.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что кабачки очищают желудочно-кишечный тракт, выводят излишки холестерина из организма, и считаются очень диетическим продуктом, так как содержат в себе мало калорий, но много полезных микроэлементов. По ее словам, этот овощ выводит лишнюю воду из организма и помогает справиться с отеками.