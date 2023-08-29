Врач объяснил, почему организм не может нормально воспринимать фастфуд Гастроэнтеролог Неронов: фастфуд требует от организма много ресурсов

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Фастфуд не способен заменить полноценный обед, так как требует от организма большего количества ресурсов, чем дает, сообщил в беседе с РИАМО врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Владимир Неронов. По его словам, физиология пищеварительного процесса отличается тем, что ЖКТ не может полноценно работать, когда человек ест «на бегу».

Возможность по дороге на работу, в машине, в сквере удовлетворять все свои пищевые потребности в рамках маркетинга принесла культовую популярность фастфуду. Как следствие, поголовно увеличилось число быстроедов. <...> Качество любого фастфуда требует от организма большего количества ресурсов, состав фастфуда не способен заменить полноценный обед, состоящий из первого и второго блюда, а еще лучше и третьего, — подчеркнул Неронов.

Он отметил, что итогом такого питания становятся метаболические проблемы, в том числе ожирение, диабет, а также сосудистые заболевания — гипертония, инфаркт. По словам врача, вызовы современности и ускорившийся темп жизни не могут перестроить физиологию и анатомию человеческого организма, поэтому с «быстрой» едой необходимо соблюдать осторожность.

Ранее врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер рассказал, что злоупотребление фастфудом и жирной пищей можно назвать явной ошибкой в питании, которая приводит к развитию рака кишечника. Специалист призвал изменить привычки и отдавать предпочтение овощам и фруктам, в которых содержится клетчатка.