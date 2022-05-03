Отоларинголог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал NEWS.ru, как правильно лечить ринит. Специалист отметил, что по времени возникновения и длительности ринит делится на острый, подострый и хронический. Лечение пациента уже будет зависеть от стадии заболевания.
Зайцев отметил, что острый ринит может длиться до трёх месяцев, подострый — от трёх до шести месяцев, а если он не прекращается, то здесь уже речь идёт о хроническом. Лёгкий ринит проявляется в форме насморка.
По сути, это вирусное заболевание, которое попадает в полость носа, и если его лечить, то всё проходит через неделю. При определённых раскладах пациент может надеяться на самовыздоровление, вирус погибает, слизистая восстанавливается, — объяснил отоларинголог.
Врач обратил внимание на то, что ринит является непростым заболеванием. В зависимости от осложнений оно лечится несколькими методами.
В каких-то случаях достаточно пролечиться сосудосуживающими каплями, в каких-то нужно уже идти к доктору, разбираться с состоянием, и врач уже назначит правильные медикаменты. Третий вариант лечения ринита — это курсовое лечение процедурами в клинике, четвёртый вариант — уже операция амбулаторная на нижних носовых раковинах, а пятый — стационарная операция. Самое главное, что по тяжести заболевания достаточно быстро всё перетекает одно в другое, — подытожил эксперт.
Ранее Зайцев рассказал, какие народные методы лечения осенней простуды могут лишь навредить. Например, поход в баню лучше отложить до момента, когда человек уже выздоравливает.