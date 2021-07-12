Врач назвала сроки нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России

Новый всплеск заболеваемости COVID-19 в России ожидается в сентябре-октябре 2021 года. Об этом «Фонтанке» заявила заведующая эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Юлия Соттаева.

По большому счёту ожидаем следующий подъём заболеваемости в сентябре-октябре 2021 года. Что мы видим сейчас, он произошёл в июне, колоссальный подъём, — цитирует её издание.

По мнению специалиста, одной из причин всплeска заболеваемости коронавирусом является возвращeние людей на работу на крупные предприятия. Она отметила, что инфицированный можeт в короткий срок заразить коллег. Из-за этого вакцинация становится особенно актуальной.

Кроме того, мнение о том, что в период пандемии нельзя делать прививку, неверно, считает Соттаева.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в случае если московские организации не станут соблюдать требования по обязательной вакцинации 60% сотрудников и отложат данный процесс, удар в первую очередь придётся по ним самим.