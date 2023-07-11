Врач назвала количество чашек чая, которое можно пить пожилым Врач Соломатина посоветовала пожилым пить по четыре чашки чая в день

Фото: shutterstock.com

Пожилые люди при отсутствии противопоказаний могут пить по четыре чашки чая в день, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. В разговоре с «Москвой 24» она уточнила, что этот напиток полезен для организма благодаря содержанию антиоксидантов и также помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе гипертонии.

Чай очень полезен и даже помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, в частности гипертонии. Он содержит антиоксиданты. Пожилым вполне можно пить в день чашки четыре, если нет противопоказаний, — пояснила специалист.

По словам врача, от напитка стоит отказаться при повышенном артериальном давлении. Это связано с тем, что в чае может содержаться большое количество кофеина. Также напиток противопоказан при проблемах с нервной системой. Кроме того, кофеин может действовать как мочегонное средство, из-за чего с осторожностью его следует пить при болезнях почек. Диабетикам рекомендуется не добавлять в напиток сахар или мед.

Чай имеет дубильные вещества — танины. При заболеваниях желудочно-кишечного тракта, например язвах, они могут достаточно жестко воздействовать на слизистую. Особенно если выпить чай на голодный желудок, — предупредила Соломатина.

Нутрициолог Евгений Арзамасцев ранее посоветовал пожилым включить в рацион 100-120 гр мяса в день. По его словам, лучше всего употреблять мясо курицы, индейки или перепела.