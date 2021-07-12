Врач назвал географические основания для медотвода от прививки против COVID

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок считает, что поводом для медицинского отвода от прививки против коронавируса может стать географическое расположение. Как заявил он в беседе с изданием Lenta.ru, речь идёт о противопоказаниях, связанных с тяжёлой аллергической реакцией на цветение.

Так, по словам Болибока, сезон поллинозов, когда аллергики остро реагируют на пыльцу, злаковые и сорные травы, в российских регионах проходит по-разному, в зависимости от их месторасположения.

На юге, например, вовсю цветёт амброзия. И когда у человека острая аллергическая реакция, мы ему прививку не делаем — медотвод даётся на две — четыре недели, — объяснил врач.

Ранее россияне с онкологией, желающие взять медотовод от вакцинации, пожаловались, что не могут получить его. Пациенты говорят, что их начинают «гонять» по разным врачам, но справку никто не даёт.

Как заявили специалисты, медицинские причины для отвода от прививки бывают временные и абсолютные. Относительными являются ситуации, связанные с обострениями хронических заболеваний, при них отводы даются на время от двух до четырёх недель.

Абсолютная медицинская причина означает, что людям в принципе не будут делать прививку. Сюда относится только одно противопоказание: если пациент имеет ярко выраженную аллергию на первое введение препарата против ковида. В этом случае вторую прививку ему делать уже не будут и в дальнейшем также освободят от вакцинации.