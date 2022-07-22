Врач дала советы, как сохранить здоровье в жаркую погоду Врач Чиркова посоветовала не находится на улице в часы наиболее активного солнца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы перенести жаркую погоду без вреда для здоровья, стоит постараться не находиться на улице в часы наиболее активного солнца, посоветовала врач Ольга Чиркова в разговоре с «Радио 1». Медик также порекомендовала перемещаться на тех видах общественного транспорта, в которых подразумевается качественная вентиляция: например, на автобусах или в метро.

Во-первых, нужно постараться находиться на улице и в транспорте в часы не самого активного солнца. Во-вторых, стоит предпочитать те виды транспорта, в которых есть хорошая вентиляция. Лучше выбрать метро или автобус с кондиционером, а не маршрутку, — отметила Чиркова.

По ее мнению, не менее важно также правильно подобрать одежду. Россиянам стоит разнообразить гардероб вещами из натуральной ткани или специальной спортивной синтетики, которая может стать достойной заменой хлопку, убеждена Чиркова. Врач подчеркнула: одежда должна свободно сидеть на теле, чтобы исключить возникновение парникового эффекта.

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