Сегодня женщины чаще всего вступают в брак в возрасте 25–34 лет, тогда как ещё восемь лет назад большинство замужеств приходилось на 18–24-летних. В то же время наиболее популярным возрастом женитьбы у представителей сильного пола несколько десятилетий остаётся промежуток от 25 до 34 лет. Об идеальном возрасте для регистрации отношений NEWS.ru поговорил с психологом-сексологом Валентином Денисовым-Мельниковым.

Специалист считает, что влюблённым следует заключать брак тогда, когда они становятся зрелыми личностями, которые способны нести ответственность не только за себя, но и за близких им людей. К некоторым такая сознательность приходит в 18–20 лет, но чаще всего — после 25–30 лет, отмечает эксперт. Зачастую это связано с тем, что к этому возрасту люди имеют за плечами опыт предыдущих отношений и умеют рассчитывать риски, а также последствия тех или иных действий.

Однако некоторые даже к 40 годам остаются безответственными — в основном такая модель поведения встречается среди представителей сильного пола. Психолог отметил, что современные женщины часто жалуются на неготовность мужчин брать на себя ответственность за те или иные решения.

Такие люди из-под крыла матери, которая всё за них решала, переходят под крыло жены. Встаёт вопрос: когда такому мужчине стоит вступать в брак. Если он найдёт подходящую жену, которая захочет изображать для него маму, — то хоть в 18 лет. Но нужно понимать, что такой мужчина может до 40 лет спокойно жить и с родителями в атмосфере гиперопеки. Валентин Денисов-Мельников психолог-сексолог психолог-сексолог

Психолог посоветовал влюблённым перед женитьбой пожить вместе около полугода. Это связано с необходимостью понять, сможет ли пара вести совместный быт и находиться под одной крышей на протяжении длительного времени.

Когда у людей играют гормоны, они могут испытывать страсть и обожание по отношению к тем, кто им категорически не подходит. А вот пожив некоторое время вместе, можно понять, стоит ли выстраивать более глубокие семейные отношения или лучше поискать другого партнёра, — пояснил Денисов-Мельников.

Специалист предостерёг молодые пары от рождения ребёнка во время «пробного» брака. Он пояснил, что влюблённые, которые официально не регистрировали отношения, чаще всего не испытывают полной уверенности друг в друге и не способны нести ответственность за малыша.

Что касается позднего брака — после 30–40 лет, то в нём, по словам психолога, есть как плюсы, так и минусы. В таком возрасте люди более осознанно и тщательно подходят к выбору спутника жизни и осознают, какие именно черты хотят в нём видеть. Однако из-за излишней требовательности найти пару становится сложнее и, соответственно, у человека больше шансов остаться одному.

В 18 лет из-за повышенного содержания половых гормонов молодым людям подходит чуть ли не каждый второй человек противоположного пола. Если с одним не сложилось, через неделю появится другой претендент. А с возрастом выбор уже совершается на основании здравого смысла. Люди понимают, что если у них нет взаимопонимания в бытовых вопросах и схожих ценностей, то строить отношения не получится, — заявил Денисов-Мельников.

АГН «Москва»

Психолог также заявил, что люди, которые на протяжении длительного времени живут вместе и по обоюдному согласию не регистрируют брак, имеют все шансы на счастливые отношения. Однако с проблемами может столкнуться пара, в которой узаконивать отношения отказывается один из партнёров — чаще всего в его роли выступает представитель сильного пола. Это может стать причиной излишних переживаний со стороны женщины. В особенности — если у пары планируется пополнение.

При совместном проживании важно зарегистрировать брак в силу возникновения имущественных отношений. Часто людям нужна помощь государства в отстаивании своих интересов, когда любимый ранее человек становится чужим, — заявил психолог.

Специалист пояснил, что иногда мужчина не просто отказывается от штампа в паспорте, а не хочет жить с женщиной в одной квартире, даже несмотря на то, что они на протяжении нескольких лет встречаются. Зачастую такие люди страдают интимофобией — страхом перед длительными близкими и эмоциональными отношениями. В той или иной степени этот комплекс может присутствовать у всех, однако чаще всего с ним сталкиваются мужчины, которые воспитывались только матерью, заявил психолог.

В заключение специалист посоветовал влюблённым вступать в брак только в случае осознания того, что с партнёром они ощущают себя намного лучше, чем без него.

Если оба человека в паре страдают от отношений, не стоит их регистрировать. Это кажется очевидным, но многие женщины готовы выйти замуж почти за кого угодно, потому что этого требует окружение, — заявил Денисов-Мельников.

Ранее NEWS.ru писал, что в Семейный кодекс и закон «Об актах гражданского состояния» планируется внести поправки, корректирующие брачный возраст в стране. В Госдуму законопроект планируют внести в феврале 2021 года.