Возможность для роста: пандемия повысила гражданскую активность

Год 2020-й оказался непростым для всего человечества. Но любые изменения — это всегда возможность для роста. Именно так вышло и с гражданской активностью в России: пандемия повлекла за собой её развитие.

Пандемия изменила привычки россиян: удалённая работа, преимущественно домашнее времяпрепровождение, дистанционное образование, отказ от массовых развлекательных мероприятий. И это в лучшем случае, если люди не столкнулись с болезнью.

Связующим звеном, окном в мир стал Интернет. Мы все стали искать лайфхаки, смотреть, как переживают самоизоляцию другие, читать шутки про карантин и судорожно учиться всему. Выяснили, что у нас всех одни проблемы и одни надежды. И пандемия вдруг объединила людей.

Неожиданно этот общий враг стал триггером для формирования чувства ответственности за ближнего и серьёзно повлиял на рост гражданской активности в нашей стране. Россияне стали поддерживать отечественный бизнес, вовлеклись в волонтёрство и приняли участие в совершенно разных проектах. Так, например, проект «Мы вместе» привлёк более 183 тысяч добровольцев, которые помогли 4,6 млн человек.

В общей же сложности более 15 млн россиян в 2020 году приняли участие в добровольческих акциях (а это более 10% от общего населения страны). Кто-то помогал и продолжает помогать врачам в медучреждениях, кто-то работает непосредственно в «красных зонах», профессиональные психологи проводят консультации на горячих линиях, владельцы автомобилей становятся автоволонтёрами, бесплатно подвозят коллег и врачей до места работы.

Возможно, это произошло именно сейчас из-за очевидного запроса на помощь со стороны наименее защищённых перед пандемией слоёв населения в совокупности с возможностью молодым и активным прервать свой профессиональный ритм и оглядеться вокруг. Одновременно с этим государство оказывает поддержку, как волонтёрам, так и их подопечным. Одно можно сказать точно: теперь говорить о гражданской активности, как о чём-то незначительном и иллюзорном, невозможно.

Сергей Булкин/NEWS.RU

Кризис, вызванный пандемией, охватил так много сфер жизни людей, что справиться с ним в одиночку невозможно. Это и экономический кризис, из-за которого упала покупательская способность граждан. Это и кризис предпринимательства, связанный с введёнными ограничениями. Это и кризис образования, который наложил дополнительную ответственность на детей и родителей. Это и страхи, связанные со всем вышеперечисленным. Людям приходится объединяться, чтобы решать схожие проблемы.

Совсем скоро можно будет говорить и о новом поколении — постковидном. Сейчас ещё сложно предсказать, каким оно станет, но очевидно, что будет обладать своими особенностями. И те, кто встречает этот кризис в детском возрасте, будут отличаться от своих предшественников, поколения Z.

Е. Самарина/mos.ru

Масштабные мировые кризисы, в ряды которых вписалась и текущая ситуация, обычно приводят к радикальным сдвигам в сознании общественности и оставляют глубокую травму, заставляя людей переосмысливать свои взгляды на общественную жизнь. Мне кажется, что именно поэтому уровень активности российского гражданского общества до пандемии был заметно ниже, чем сейчас. Пусть между людьми и не было никаких барьеров для общения и взаимопомощи, но мы находились дальше друг от друга, были атомизированы и меньше помогали окружающим.

Гражданская активность в России десятилетиями оставалась примерно на одном, довольно низком, уровне. В 2017 году Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провёл опрос, направленный на определение уровня волонтёрской активности в РФ. По его итогам, доля граждан, как-либо причастных к волонтёрству, составила 35%, а доля людей, никогда не принимавших участие ни в добровольческой деятельности, ни в благотворительной, оказалась равной 36%.

2018-й был объявлен годом добровольца и волонтёра в России. Государство приняло различные меры по стимулированию роста волонтёрской активности, а вместе с ней поддержку получила и гражданская активность в целом. Тогда это казалось не более, чем очередным государственным проектом без фактической привязки к реальным проблемам и реальной жизни. Был заложен фундамент, но дома над ним никто не видел. И вот он появился.

Таким образом, во время коронавирусного кризиса в России наблюдается бурное развитие гражданского общества. Оно и способно отстаивать собственные интересы и помогать тем, кто не в состоянии это сделать самостоятельно. Остаётся надеяться, что с окончанием пандемии гражданская активность не только не придёт в упадок, но и продолжит развиваться с осознанием своей необходимости как в экстренные моменты, так и в повседневной жизни.