Возле отдела полиции в Нижнем Тагиле нашли массовое захоронение

Возле отдела полиции № 16 города Нижний Тагил Свердловской области было обнаружено массовое захоронение. Человеческие останки были свалены в кучу и замаскированы ветками и землей, причём недавно. Об этом сообщает Lenta.ru.

Основная версия — перезахоронение, связь находки с репрессиями 30-х годов, по данным регионального управления МВД России, отсутствует. Сейчас ведётся проверка происхождения останков.

Тщательной проверке сейчас подвергаются работники ближайшего к месту обнаружения останков кладбища — не были ли ими нарушены требования санитарного законодательства, — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Помощник регионального управления Следственного комитета России Максим Чалков заявил, что криминальный характер захоронение тоже не имеет, оснований для этого нет.

Ранее в городе Находке Приморского края обнаружили металлическую бочку с человеческим скелетом. Правоохранители проверили рассказ жителя и подтвердили, что в бочке действительно человеческие oстанки, которые пролежали там от пяти до 10 лет. Кроме тела, в бочке полиция обнаружила шприц и ремень.