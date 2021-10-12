В Приморье нашли бочку с человеческим скелетом

В городе Находка Приморского края обнаружена металлическая бочка с человеческим скелетом. О страшной находке в полицию сообщил местный житель, передаёт РЕН ТВ.

По словам мужчины, он случайно увидел металлическую бочку, а когда подошёл к ней поближе, то обнаружил внутри скелетированные останки человека, — говорится в сообщении.

Правоохранители провeрили рассказ жителя и подтвердили, что в бочке — действительно человеческие oстанки, которые пролежали там от пяти до 10 лет. Кроме тела, в бочке пoлиция обнаружила шприц и ремень.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Оcтанки в настоящее время направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее житель Ленобласти нашёл в лесном массиве скелет мужчины в чёрном спортивном костюме. Останки неизвестного человека местный житель, который пришёл в лес за грибами, обнаружил недалеко от деревни Бегуницы Волосовского района. При останках были найдены личные вещи: телефон, гель для бритья, полотенце и ключи с брелоком.