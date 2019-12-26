После подготовки новогоднего представления в санаторно-оздоровительном лагере «Чайка» на Алтае, 21-летний вожатый уволился с работы. Причиной стала скандальная репетиция танца с детьми, которых он уложил на пол в форме креста.
Молодой человек опубликовал фото в соцсетях. Пользователи набросились на вожатого, так как фигура, которую изображали малыши, лёжа на полу, напомнила им свастику.
На сторону вожатого встала администрация лагеря,
Как сообщал NEWS.ru, вожатый предложил детям поучаствовать в игре, однако не все понимали, какой символ демонстрируют. Отец одной из воспитанниц лагеря сообщил, что его восьмилетняя дочь расценила это как смешную шутку воспитателя.
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