https://static.news.ru/photo/84c4a3ba-27f4-11ea-8efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: chayka.zdravalt.ru

После подготовки новогоднего представления в санаторно-оздоровительном лагере «Чайка» на Алтае, 21-летний вожатый уволился с работы. Причиной стала скандальная репетиция танца с детьми, которых он уложил на пол в форме креста.

Молодой человек опубликовал фото в соцсетях. Пользователи набросились на вожатого, так как фигура, которую изображали малыши, лёжа на полу, напомнила им свастику.

На сторону вожатого встала администрация лагеря, пишет «Говорит Москва». Там пояснили, что это не крест, а звёздочка. По мнению работодателя, вожатый не имел никакого злого умысла. Молодой человек в итоге принял решение уволиться и назвал инцидент «неудачной шуткой».

Как сообщал NEWS.ru, вожатый предложил детям поучаствовать в игре, однако не все понимали, какой символ демонстрируют. Отец одной из воспитанниц лагеря сообщил, что его восьмилетняя дочь расценила это как смешную шутку воспитателя.