Воздушная часть парада Победы пройдёт в назначенное время

https://static.news.ru/photo/0927b9c8-b09b-11eb-81f4-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Погодные условия позволяют провести воздушную часть парада в честь 76-й годовщины Победы. Об этом в эфире Первого канала заявил командующий дальней авиацией ВКС России Сергей Кобылаш.

Да, мы готовимся, экипажи выполняют взлёты в соответствии с запланированным временем и готовятся выполнить задачу в День Победы пройти над Красной площадью, — сказал он.

По его словам, всё идёт по плану в соответствии с решением главнокомандующего Воздушно-космическими силами и министра обороны. Он подчеркнул, что российская авиация готова летать в любых условиях. Главное, по его мнению, чтоб это было «зрелищно и красиво».

Ранее сообщалось, что 9 мая в небо над Кремлём и Красной площадью поднимутся 76 воздушных судов — по числу лет, прошедших со дня победы в Великой Отечественной войне.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что погода, которая резко испортилась в Москве, может внести коррективы в проведение парада на Красной площади. В частности, по его словам, под вопросом оказалась воздушная часть празднования. В предыдущие годы уже бывало, что пролёт самолётов и вертолётов из-за дождя и плохой видимости отменяли, напомнил представитель Кремля.