https://static.news.ru/photo/ca9c2832-70eb-11ea-bc9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович считает, что снижение распространения коронавируса может произойти уже к маю.

По словам эксперта, инфекция, как ОРВИ и грипп, подчиняется общим эпидемиологическим закономерностям, однако многое зависит от самих людей, их поведения.

Вуйнович подчеркнула, что коронавирус опасен для всех возрастов, смертность и заражения также фиксируются и у молодых людей.

Во Франции, например, с коронавирусом находятся в реанимации 12 молодых людей в возрасте до 20 лет, — цитирует её РИА Новости.

По данным на 28 марта, в мире коронавирусом заразились более 600 тысяч человек, 27,5 тысяч умерли, свыше 135 тысяч выздоровели. В России зарегистрировано 1264 случая коронавирусной инфекции. Умерли пять человек, писал NEWS.ru.