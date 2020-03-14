До выхода на пенсию Юрий Петрович Квятковский был начальником разведки военно-морского флота СССР. Занять высокий пост и сделать карьеру ему помогла закалка военных лет. В 1941-ом году 11-летнему мальчику пришлось быстро повзрослеть. Попытка увезти его в эвакуацию из блокадного Ленинграда обернулась гибелью десятков сверстников. Юрий Петрович дожил в городе почти до конца блокады, питаясь бульоном из шкуры и чёрствым хлебом. Воспоминания о военных годах живы до сих пор.