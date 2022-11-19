«Вот они все уехали»: Норкин раскритиковал Милохина, Самойлову и Нюшу Норкин предложил законодательно запретить вести блоги уехавшим стримерам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Телеведущий Андрей Норкин раскритиковал уехавших из России блогеров, которые продолжают зарабатывать в соцсетях миллионные гонорары. В своей передаче «Место встречи» на НТВ журналист выразил мнение, что для них ничего не изменилось после отъезда и они продолжают показывать «элементы сладкой жизни», пока страна переживает трудное время.

Поводом для критики стал прецедент с блогером Некоглаем, который опубликовал ролик с пародией на российского военного. Стример публично извинился за свою выходку, но эксперты программы усомнились в его искренности. Они предположили, что Некоглай по примеру своего друга Дани Милохина отправится в Эмираты, где продолжит снимать свои ролики.

Давайте рассмотрим примеры. Вот они все уехали в этот самый Дубай. Ну что, там тепло, хорошо, чай растет. И? Что-то изменилось? Даня Милохин сначала развлекался в Дубае. Теперь он перебирается в Америку и предлагает наблюдать за его развлечениями там, — высказался Андрей Норкин.

Ведущий напомнил о семье Оксаны Самойловой и Джигана, которые тоже уехали в Эмираты и продолжают вести в соцсетях свой бизнес. Телеведущий уточнил, что недавно семья купила в Дубае квартиру за 38 млн , а теперь снимает ролики об организации своей свадьбы, где только на платье невеста намерена потратить 3-4 млн рублей. Часть блогеров уехали еще весной и теперь из-за границы рассказывают, как они живут.

Инстасамка укатила в Эмираты. Впрочем, поклонников в нашей стране у нее от этого меньше не стало. О своей «трудной» жизни в Дубае девушка рассказывает теперь по-английски, а концерты дает в Казахстане. Нюша подробно рассказывает о жизни в районе для миллионеров, — перечислил Норкин.

Он добавил, что там же рядом поселилась «главная инфоцыганка» страны Елена Блиновская, в Дубае проводит время тиктокерша Дина Саева. В итоге телеведущий предложил запретить вести блоги уехавшим знаменитостям.

Так, предлагаю, в качестве регулирования законодательно запрещать вести блоги, элементы сладкой жизни — и все будет прекрасно! — сказал журналист.

Более резко в адрес блогеров высказался гость программы адвокат Дмитрий Аграновский.

Вот эта вся плесень, извините, они все для меня на одно лицо. Это явление доживает свои последние месяцы. Они сейчас хорохорятся, но вести блоги из Дубая, выступать в Казахстане — совсем другое, нежели выступать в Москве, — поделился своим мнением юрист.

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