Воробьёв назвал условие снятия всех ограничительных мер в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв объяснил, когда в регионе будут отменены все ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции. По его словам, это возможно только при условии, что в сутки будет выявляться менее 900 новых случаев заболевания COVID-19.

Вы должны, как и прежде, беречь себя. Маска, перчатки, дистанция — все это уже знают, никакого не нужно уговаривать. Что касается ограничений — по сути, они все сняты: бары, дискотеки. <...> Не будет этих ограничений, судя по снижающейся динамике, Как только мы увидим меньше 900 случаев в день, отменим все ограничения, — заявил Воробьёв в эфире телеканала «Россия 24».

Глава региона призвал не забывать о соблюдении мер санитарной безопасности. Он подчеркнул, что это будет на благо для каждого человека и для каждой семьи.

Московская область находится на третьем месте среди регионов РФ по суточному приросту заболевших коронавирусом после Москвы и Санкт-Петербурга. По информации на 28 января, за последние 24 в Подмосковье зафиксировано 939 новых случаев заражения COVID-19. Также 1 103 человека выздоровело, 38 пациентов скончались. Судя по этим данным, полной отмены ограничений жителям Московской области ждать уже недолго.

В среду 27 января, как писал NEWS.ru, ряд ограничительных мер был отменён в Москве. Мэр Сергей Собянин разрешил организациям, оказывающим услуги в сфере отдыха и развлечений, возобновить работу в ночное время. Также он отменил обязательный перевод 30% сотрудников на удалённую работу.