Из сирийского лагеря беженцев домой вернулись 26 несовершеннолетних граждан России. Их спасение детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала вопросом жизни и смерти.
В эфире радио Sputnik уполномоченный по правам ребёнка в РФ
Не один ребёнок погибает там ежедневно. За то время, когда мы готовили поездку, поступала уже информация о детской гибели, поэтому мы забрали всех несовершеннолетних, которых возможно было забрать во время этой поездки. Это вопрос жизни и смерти, — пояснила Кузнецова.
Как рассказала омбудсмен, в этот раз российской стороне удалось впервые побывать ещё в одном неподконтрольном сирийским властям лагере — Рож. Там представители РФ взяли ДНК у 21 ребёнка, чтобы выявить родственные связи с россиянами. Также врачи взяли анализы у 53 детей из лагеря аль-Холь. Во время предыдущего визита Кузнецовой в Сирию ей удалось забрать из аль-Холя 35 несовершеннолетних россиян.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв, в свою очередь, отметил в эфире радиостанции, что «государство не бросает своих граждан и выполняет эту очень важную и значимую задачу, чтобы вернуть их на родину».
Кроме того, это не просто забота о своих гражданах, но и предотвращение усиления международного терроризма, — подчеркнул эксперт.
Как пояснил Ковалёв, террористы часто используют детей в своих преступлениях. Он отметил, что сейчас боевики сильно ослаблены и борьба с ними вышла на завершающую стадию. До этого момента вести разговор о вывозе детей из неподконтрольных властям лагерей было невозможно.
Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме призвали провести тщательную проверку и выяснить, по чьей вине погибли российские военнослужащие в Сирии.
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