https://static.news.ru/photo/1264795c-49a1-11ea-84b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Muhammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Из сирийского лагеря беженцев домой вернулись 26 несовершеннолетних граждан России. Их спасение детский омбудсмен Анна Кузнецова назвала вопросом жизни и смерти.

В эфире радио Sputnik уполномоченный по правам ребёнка в РФ заявила , что дети гибнут в Сирии каждый день.

Не один ребёнок погибает там ежедневно. За то время, когда мы готовили поездку, поступала уже информация о детской гибели, поэтому мы забрали всех несовершеннолетних, которых возможно было забрать во время этой поездки. Это вопрос жизни и смерти, — пояснила Кузнецова.

Как рассказала омбудсмен, в этот раз российской стороне удалось впервые побывать ещё в одном неподконтрольном сирийским властям лагере — Рож. Там представители РФ взяли ДНК у 21 ребёнка, чтобы выявить родственные связи с россиянами. Также врачи взяли анализы у 53 детей из лагеря аль-Холь. Во время предыдущего визита Кузнецовой в Сирию ей удалось забрать из аль-Холя 35 несовершеннолетних россиян.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Игорь Ковалёв, в свою очередь, отметил в эфире радиостанции, что «государство не бросает своих граждан и выполняет эту очень важную и значимую задачу, чтобы вернуть их на родину».

Кроме того, это не просто забота о своих гражданах, но и предотвращение усиления международного терроризма, — подчеркнул эксперт.

Как пояснил Ковалёв, террористы часто используют детей в своих преступлениях. Он отметил, что сейчас боевики сильно ослаблены и борьба с ними вышла на завершающую стадию. До этого момента вести разговор о вывозе детей из неподконтрольных властям лагерей было невозможно.

Как писал NEWS.ru, ранее в Госдуме призвали провести тщательную проверку и выяснить, по чьей вине погибли российские военнослужащие в Сирии.