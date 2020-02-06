https://static.news.ru/photo/1ab00b00-48fa-11ea-949b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maher al-Mounes/Xinhua/Global Look Press

В Госдуме призвали провести тщательную проверку и выяснить, по чьей вине погибли российские военнослужащие в Сирии. По мнению первого зампреда комитета Госдумы по обороне Александра Шерина, всех причастных к этой трагедии необходимо жёстко наказать.

Людские потери бьют по престижу нашего государства. Поэтому ответ должен быть десятикратный, — заявил в эфире НСН Шерин.

Он добавил, что Россия должна чётко дать понять, что ей нельзя мешать, особенно, способствуя гибели её военнослужащих.

Отмечается, что в Сирии в последнее время наблюдается всплеск напряжённости и активизация деятельности террористов.

Ранее NEWS.ru сообщил, что январе в сирийской провинции Идлиб трагически погибли военные специалисты из России и Турции. При этом в ведомстве не уточнили количество погибших.