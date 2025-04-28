«Волосы дыбом»: названы самые мощные песни о Великой Отечественной войне Музкритик Бабичев: «Священная война» стала лучшей песней о ВОВ

Фото: Thiago Prudencio/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самыми мощными песнями о Великой Отечественной войне являются «Священная война», «День победы» и «Темная ночь», выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, композиции иллюстрируют три вехи ВОВ.

Первая — о первых днях Великой Отечественной войны — «Священная война» со знаменитой строчкой «Вставай, страна огромная». Волосы дыбом — и марш, и распевность, мурашки по кожи. Авторы — Александров, Лебедев-Кумач вложили все свои чувства, все эмоции, который у них на тот момент были. Не случайно открывает все парады на Красной площади. Это, наверно, самая мощная, что я слышал, — отметил Бабичев.

Он отметил, что, если говорить о боевых действиях и храбрости советских солдат и офицеров, то здесь нужно слушать «Темную ночь». Собеседник подчеркнул, что авторы точно передали обстоятельства и мысли бойцов.

Песня «Темная ночь», когда я представляю, что солдаты где-то там, на привале, пока тишина, хоть и пули свистят, могут написать весточку и отправить семьям, с какими-то признаниями, приятными словами. Это точное попадание в обстоятельства, в те чувства и в те мысли, которые испытывал каждый солдат. Композитор Никита Богословский и поэт Владимир Агатов тоже максимально органично написали, — добавил он.

Бабичев напомнил, что еще одним хитом на все времена является «День Победы» Давида Тухманова и Владимира Харитонова. Эксперт подчеркнул, что, несмотря на год выхода — 1975-й — возникает ощущение, что ее написали сразу после 9 мая 1945 года.

Композиция 1975 года — это уже праздник, как поется, со слезами на глазах, с сединою на висках. Это «День победы», Давид Тухманов, Владимир Харитонов. Хоть и написано спустя 30 лет после победы, но кажется, что песня написана по факту нашей победы. Очень четко описано и само действие, угадывается в музыке настроение, — подытожил Бабичев.

Ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов выступил с инициативой введения специального статуса для граждан, ухаживающих за участниками Великой Отечественной войны. Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время в России проживает около семи тысяч ветеранов-фронтовиков. По его словам, сохранение здоровья этих живых свидетелей победы над нацизмом во многом зависит от заботы их близких, однако сам факт такого ухода пока не получает должного признания в обществе.