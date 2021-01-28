Волосожар поделилась подробностями своей второй беременности

https://static.news.ru/photo/3c61fcee-617d-11eb-9bf2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вторая беременность Татьяны Волосожар протекает без осложнений. Олимпийская чемпионка ждёт мальчика от своего партнёра на льду Максима Транькова.

Я прекрасно себя чувствую, всё отлично. Мы дома не сидим, но соблюдаем все меры безопасности, разумеется. А как иначе? Ответственность очень высока — не только за себя! — сказала Волосожар порталу WomanHit.

Кроме того, спортсменка уточнила, что они с мужем пока не выбрали имя для мальчика. Волосожар отметила, что определятся с этим уже после рождения малыша.

Волосожар и Траньков накануне сообщили, что ожидают второго ребёнка. Первый ребёнок — дочь Анжелика — у олимпийской пары родилась в 2017 году.

Ранее Волосожар призналась, что на Играх в Сочи они с Траньковым нарушили правила Олимпиады. Во время выступления от костюма фигуриста отлетела пуговица, а по правилам соревнования детали костюма не должны покидать спортсменов, писал NEWS.ru.