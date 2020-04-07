Волонтёры рассказали о своей работе с пожилыми москвичами

https://static.news.ru/photo/a3e4b9d0-78b5-11ea-822f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Сотрудники столичного колл-центра принимают около 5000 звонков в день с просьбой помочь с покупкой необходимых продуктов во время самоизоляции по коронавирусу, сообщили директор ресурсного центра «Мосволонтёр» Дмитрий Покровский.

Всего за день мы принимаем примерно 800 заявок, — уточнил он.

После регистрации заявок добровольцам выдают адрес, контакты нуждающегося в помощи человека и просят уточнить список продуктов. Все покупки волонтёры передают через порог.

На данный момент участников хватает, однако при необходимости будут набраны люди от 18 до 50 лет, передаёт mos.ru.

Для получения бесплатной помощи москвичи старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями могут позвонить по телефонам: +7 (800) 200-34-11 или +7 (495) 633-63-83, сообщает «Москва 24».

Ранее NEWS.ru писал, что во время режима самоизоляции, введённого из-за пандемии коронавирусной инфекции, команда сайта стопкоронавирус.рф провела исследование, в результате которого выяснилось, сколько граждан России помогают другим людям в сложившейся ситуации.

На сегодняшний день более 1,3 млн человек в мире заражены коронавирусной инфекцией. Погибли свыше 74 тысяч, более 284 тысяч выздоровели.

В России зарегистрировано 7497 случаев коронавируса в 81 регионе. За весь период зафиксировано 58 летальных исходов, выздоровели 494 человека.