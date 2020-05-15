Волонтёрам, взявшим к себе инвалидов, выплатят по 12 тыс. рублей

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Главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей практике Оксана Драпкина поддержала инициативу поднять минимальный возраст продажи никотинсодержащей продукции с 18 лет до 21 года. Ранее с этой идеей выступил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.

Развитие функции лёгких у человека завершается к 21 году, а формирование лёгочной паренхимы может продолжаться до 25 лет, и воздействие любых повреждающих факторов до этого возраста может впоследствии нанести непоправимый...