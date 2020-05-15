Волонтёрам, взявшим к себе инвалидов, выплатят по 12 тыс. рублей

https://static.news.ru/photo/22198ade-a33a-11ea-98e1-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Волонтёрам, соцработникам и обычным гражданам, взявшим к себе на временное проживание в период пандемии инвалидов, пожилых, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государство окажет материальную поддержку. С 1 апреля по 30 июня им положены ежемесячные выплаты в размере 12,130 рублей.
Предоставление выплат планируется реализовать с возможностью подачи заявления в электронной форме через портал госуслуг. За назначением выплаты можно будет обратиться до 1 октября 2020 года, — сообщили в правительстве.
Соответствующее постановление уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На эти цели будет выделено более 145 млн рублей.
Как писал NEWS.ru, Окуловский районный суд Новгородской области оштрафовал восемь волонтёров «Альянса врачей» на пять тысяч рублей каждого. Волонтёры в начале апреля привезли маски для местных врачей. Тогда членов независимого профсоюза «Альянс врачей» задержали на въезде в город Окуловку. Волонтёров признали виновными в «невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации». При этом главу «Альянса врачей» Анастасию Васильеву, также задержанную с волонтёрами, Окуловский районный суд оштрафовал ещё и на 1600 рублей за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.