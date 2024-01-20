Волонтер назвал возможную причину смерти кота Твикса Волонтер Кудряшова: возможной причиной смерти кота Твикса стало обморожение

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Смерть кота Твикса, выброшенного проводником поезда на мороз в Кирове, наступила из-за укуса животного и обморожения, сообщила РИА Новости волонтер Ольга Кудряшова. Она уточнила, что это предварительное заключение врачей.

Нужно вскрытие, заключение имеет право писать только кировская областная ветстанция, она будет работать в понедельник (22 января — NEWS.ru), сейчас зафиксировали только факт смерти, — добавила волонтер.

Другие волонтеры также предположили, что кот погиб в результате внутреннего кровотечения и укусов в селезенку и легкое. Какое животное могло ранить Твикса пока неизвестно.

Ранее россияне составили несколько петиций против проводника РЖД, которая выбросила Твикса. На сайте change.org более 71 тысячи подписей набрало требование уволить сотрудника РЖД. Кроме того, против проводника составили петицию с просьбой привлечь ее к уголовной ответственности за жестокое обращение с животным. Эту инициативу поддержали 27,5 тысячи россиян. Число подписей постоянно растет.

После резонанса вокруг кота Твикса пресс-служба Российских железных дорог заявила, что проводникам запретят высаживать животных из поездов. Также в холдинге заявили, что сожалеют о смерти питомца, представители принесли извинения хозяевам кота.

Также в компании провели служебное расследование происшествия с Твиксом. В РЖД считают, что недостатки нормативных документов, отсутствие взаимной ответственности работников и пассажира, с которым путешествовал кот, и стечение обстоятельств стали причинами трагедии.