Володин выразил соболезнования в связи со смертью Героя СССР Антошкина

https://static.news.ru/photo/0b381236-58c0-11eb-92ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи со смертью Героя Советского Союза, депутата Госдумы Николая Антошкина.

Володин отметил, что генерал-полковник беззаветно служил Родине, рискуя собой и спасая жизни людей. Он также назвал его отзывчивым человеком, который помогал всем, кому нужна была помощь.

После тяжелой болезни ушел из жизни наш товарищ, депутат Государственной думы, Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин. Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле, — приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

О также напомнил, что Николай Антошкин был автором многих законов.

Как писал NEWS.ru, ранее лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов рассказал, что Антошкин был болен коронавирусом.

Антошкин скончался 17 января в больнице в возрасте 79 лет. Место и время похорон будут объявлены 18 января, после согласования с Воздушно-космическими силами и родственниками.

Николай Антошкин родился 19 декабря 1942 года. Он командовал авиационной группировкой в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В качестве командующего Среднеазиатским военным округом обеспечивал запуски и посадки пилотируемых космических кораблей. В 1989–1993 годах Николай Антошкин командовал ВВС Московского военного округа, а после этого был командующим фронтовой авиацией.