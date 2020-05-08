Володин призвал передать память о войне будущим поколениям

https://static.news.ru/photo/95d38ed8-920b-11ea-90e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поздравил с Днём Победы ветеранов Великой Отечественной войны и всех россиян.

Сегодня для нас особенный день. Это день, когда мы вспоминаем тех, кто не вернулся с войны. День, когда мы радуемся Победе, — цитирует спикера пресс-служба Госдумы.

Володин призвал россиян сделать всё, чтобы сохранить память о героях Великой Отечественной войны в веках и передать её будущим поколениям. Председатель Госдумы подчеркнул, что герои войны будут «всегда с нами вместе», пока жива память о них.

В честь Дня Победы Володин также возложил цветы к памятнику советским воинам на братской могиле в деревне Колесница Смоленской области, где покоятся 860 солдат и партизан, погибших в 1943 году.

Тему исторической памяти ранее затронул президент РФ Владимир Путин в своём поздравлении, писал NEWS.ru. Глава государства выразил уверенность в том, что память о подвиге советского народа сохранится на века.