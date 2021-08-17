Володин назвал причины распада СССР

Председатель Госдумы Вячеслав Володин дал оценку событиям 1991 года и назвал распад СССР трагедией. По его мнению, партийная бюрократия КПСС предала страну и её граждан. Об этом спикер нижней палаты российского парламента написал в своём Telegram-канале.

Он отметил, что события 1991 года во многом схожи с тем, что происходило в 1917-м. В оба этих периода Россия переживала трагические дни.

Пора признать: демагогия и популизм разрушительны. И в 1991 году, и в 1917-ом произошло предательство элитами интересов народа и государства, — написал парламентарий.

По его мнению, Союз развалился из-за слабости президента Михаила Горбачёва как политика, его неспособности быть настоящим лидером страны. В числе качеств, которыми должен обладать политик, Володин назвал компетентность, порядочность, умение доводить начатое до конца. При этом он подчеркнул, что главным является любовь к своей стране.

Обладал ли в то время кто-то из руководства Советского Союза всеми этими качествами? Вместо того, чтобы попытаться бороться за сохранение страны, они её дружно развалили, — отметил он.

Спикер добавил, что события 30-летней давности не должны повториться. Политических партий со своими программами может быть много, но Родина — одна, подчеркнул он.

Ранее Горбачёв заявил, что ответственность за развал СССР лежит на организаторах августовского путча. По его словам, добил Союз «беловежский сговор» руководителей Росси, Украины и Белоруссии.