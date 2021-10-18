Волгоградское УФАС захотело добиться смены названия «ЁбиДоёби»

Волгоградское управление федеральной антимонопольной службы признало ненадлежащей рекламу сети ресторанов «ЁбиДоёби», говорится на сайте ведомства. Теперь антимонопольщики намерены обратиться в Федеральную налоговую службу с предложением инициировать изменение названия компании, так как оно «противоречит установленным законом требованиям к фирменным наименованиям».

В УФАС рассматривали рекламу с текстом «Не материмся и вкусно готовим. Набор „КуниЛи“ 2 кг. ЁбиДоёБи Sushi &Rolls» и изображение товарного знака с буквой «ё». Дело возбудили после обращения жителей Волгограда.

Один из заявителей отметил: наш город и его жители достойны более уважительного отношения к себе не только из-за своей героической истории, но и ради будущих поколений; детей надо приучать к культуре, а не мату; никакие переводы слов, звучащих вульгарно на русском языке, не должны стать оправданием предпринимателям, которые таким мерзким образом, привлекают клиентов, — говорится в сообщении ведомства.

Владельцы бренда сообщали, что «ЁбиДоёби» русскими буквами передаёт японский текст, который означает «Денье недели — суббота», а «КуниЛи» с японского переводится как «Страна, государство». Они предоставили экспертизу, которая подтвердила отсутствие сходства названия с русским матом.

В 2020 году в Петербурге местное УФАС проводило проверку после жалоб горожан на кафе «Щелкунчик». Тогда жителям не понравились баннеры с текстом «Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак» и изображением сосиски с яичницей. До этого российское представительство сети ресторанов быстрого питания Burger King обвиняли в неприличной рекламе. Претензии возникли к слогану «ЕдАЛ ТАКОЕ?», который компания запустила в Ярославле.