Военный эксперт заявил, что никакое оружие в мире не поможет Украине Военэксперт Дандыкин: никакое оружие не поможет Украине одержать победу в СВО

Фото: МО Украины

Украина не надеется на победу, так как никакое оружие уже не способно помочь ВСУ на фронте, заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Запад хочет, чтобы украинские военные лишь как можно дольше сдерживали ВС РФ и нанесли как можно больше потерь.

Удары по регионам России, взрывчатки в иконах — все это говорит о том, что киевский режим окончательно переходит к терроризму, так как ни одно оружие уже не способно им помочь на фронте. Они уже и не надеются на победу на линии фронта. Запад хочет, чтобы украинские военные лишь как можно дольше нас держали и нанесли больше потерь. Несмотря на свои огромные потери, — заявил Дандыкин.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что поставки истребителей F-16 Украине стали дилеммой для Альянса в части сроков и качества: Запад стремится подготовить пилотов ВСУ к полетам как можно лучше, однако это влияет на отправку истребителей. Он добавил, что необходимо учитывать мнение военных экспертов о предпочтительных сроках передачи самолетов Киеву.

Ранее сообщалось, что Дания передаст первые истребители F-16 Киеву этим летом. В новый пакет помощи Украине также на тот момент планировали включить средства ПВО, дроны и 15 тысяч артиллерийских снарядов.