В НАТО признали дилемму с поставками F-16 Украине Столтенберг: сроки поставки истребителей F-16 Украине стали дилеммой для НАТО

Фото: U.S. Air Force/Daniel Asselta

F-16

Поставки истребителей F-16 Украине стали дилеммой для НАТО в части сроков и качества, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. По его словам, Запад стремится подготовить пилотов ВСУ к полетам как можно лучше, однако это влияет на отправку истребителей, сообщает Newsweek.

Невозможно точно сказать когда, потому что это дилемма. Мы все хотим, чтобы F-16 появились там как можно скорее, — заявил Столтенберг.

Он отметил, что западные страны стремятся создать качественную систему обслуживания, а также подготовить украинских пилотов к эксплуатации истребителей. При этом генсек НАТО указал на необходимость учитывать мнение военных экспертов о предпочтительных сроках передачи самолетов Киеву.

Ранее советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что Киев не сможет ввести в эксплуатацию несколько разных типов истребителей одновременно. По его словам, вооруженные силы страны уже приступили к адаптации инфраструктуры под F-16. Однако остается проблема обслуживания самолетов и подготовки пилотов, подчеркнул он.

Издание Foreign Policy, в свою очередь, сообщало, что американские истребители F-16 могут передать Украине в июне 2024 года. Так, министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас заявил, что к этому моменту военные самолеты уже будут у ВСУ, сославшись на график, подтвержденный другими европейскими чиновниками.