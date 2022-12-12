Военный эксперт рассказал об усилении Северного и Балтийского флотов Военный эксперт Дандыкин: Северный и Балтийский флоты оснастили новой техникой и вооружением

Фото: Павел Львов/РИА Новости

Ледокол «Илья Муромец»

Россия занимается усилением своего Военно-морского флота (ВМФ) с помощью оснащения его новой техникой и оружием, рассказал «ПолитЭксперту» военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, главным флотом ВМФ РФ является Северный флот, который получает новые корабли, атомные подводные лодки и многоцелевые фрегаты, а также новые береговые комплексы. Балтийский флот также получает новую технику — специалист отметил, что для защиты России в этом регионе ВМФ направит туда «кусачие боевые суда» небольшого водоизмещения проекта 22800 «Каракурт».

Главный флот ВМФ РФ — Северный. Он выделен как самостоятельная стратегическая единица на правах военного округа. Получает новые корабли, береговые комплексы, укрепляет свои позиции в плане атомного подводного флота, обретает многоцелевые фрегаты проекта 22350, которые себя уже отлично зарекомендовали, — рассказал Дандыкин. .

Эксперт добавил, что на вооружение Северного флота ВМФ РФ поступил дизель-электрический ледокол «Илья Муромец», а также патрульные фрегаты ледового класса типа «Иван Папанин»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее рассказал, что корабль Черноморского флота утром сбил беспилотник над акваторией моря. Глава города похвалил российских военных, указав, что они сработали четко.