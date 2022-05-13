Военный эксперт рассказал, куда Россия ударит в случае ядерной войны Военный эксперт Евсеев: Россия ударит по Польше и США в случае ядерной войны

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Если США будут использовать вторжение Польши на Западную Украину как способ начать войну России и НАТО, то, согласно военной доктрине РФ, Москва не исключает возможность ядерного удара в случае активного наступления противника, заявил военный эксперт Владимир Евсеев. По его словам, в случае развязывания ядерного конфликта речь будет идти не только о гибели польских военнослужащих, но и заражении большей части Европы, пишет «Царьград».

Поэтому Польша должна подумать в первую очередь о том, нужно ей вблизи собственных границ иметь как бы ядерное заражение местности или нет, — уточнил Евсеев.

Эксперт также добавил, что и на территории США может начаться ядерная война, если Вашингтон «перейдёт черту». При этом Евсеев не исключил вероятности того, что Польша действительно попытается захватить часть Западной Украины, а именно Львовскую, Тернопольскую и Ивано-Франковскую области. Однако, по мнению военного эксперта, это произойдёт уже в период распада Украины.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что военная доктрина России подразумевает применение Москвой ядерного оружия в двух случаях: если на РФ нападёт страна или коалиция, обладающая ЯО, и в случае угрозы самому существованию РФ в результате подобной агрессии, даже без использования ЯО со стороны противника. Так он прокомментировал пост замглавы Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что поставки вооружения Украине могут перерасти в ядерную войну России и НАТО.