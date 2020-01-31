Вспышка коронавируса нового типа является поводом серьёзно рассмотреть вопросы биологической безопасности России и способности страны противостоять таким угрозам, считает военный эксперт, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его словам, с данного направления сегодня идут колоссальные риски.
Мы знаем, например, что вокруг России на территории бывших республик Советского Союза развёрнуты и действуют американские военные биологические лаборатории. Чем там занимаются американцы, мы не знаем, — заявил он.
Коротченко подчеркнул, что не прозрачность подобной деятельности вызывает массу вопросов, тревог и опасений,
Ранее NEWS.ru писал, что более 9,6 тысячи случаев заражения коронавирусом нового типа зафиксировали в Китае к 31 января. Количество жертв превысило 200 человек. Согласно данным Национальной комиссии по здравоохранению КНР, за сутки подтверждено 1982 случая заражения, 43 человека скончались. Общее число заболевших достигло 9692, умерших — 213, выздоровевших — 171.
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