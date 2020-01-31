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В Китае заявили о возможности повторного заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщил глава комиссии по борьбе с пневмонией пекинской Больницы китайско-японской дружбы Чжань Цинъюань.

Некоторые антитела, вырабатываемые нашим организмом в ответ на воздействие инфекции, могут существовать не так уж и долго, поэтому существует риск повторного заражения, — цитирует его ТАСС. По словам специалиста, чтобы...