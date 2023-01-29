Военный аналитик раскрыл, из кого состоят отряды наемников в рядах ВСУ Военный аналитик Михайлов: ВСУ использует наемников из 50 стран

Фото: Edgar Gutiarrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов заявил, что в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) состоят наемники как минимум из 50 стран. Больше всего поляков, отметил он в интервью с URA.RU.

Как нам докладывали в Минобороны РФ, больше всего в контингенте наемников поляков, на втором месте — румыны. Далее идут прибалты, канадцы, немцы, представители ряда других стран Европы. Также есть наемники из стран, не имеющих отношения к постсоветскому пространству, НАТО, ЕС, — рассказал Михайлов.

По его словам, Украина также вербует наемников на Ближнем Востоке, в Южной Америке и Австралии. Спонсором вербовки является НАТО, уточнил он.

Пока платят деньги, наемники будут ехать. НАТО довольно щедрый инвестор, вернее спонсор, — сказал он.

Михайлов напомнил, что формировать группировки наемников на Западе начали еще со времен конфликта в Афганистане. Ситуация почти не меняется, но расширяются объемы финансирования, уточнил военный аналитик.

Ранее аналитик Владислав Шурыгин заявил, что Запад намерен сформировать иностранный легион для поддержки ВСУ. По его словам, в разных странах откроются пункты, которые займутся вербовкой солдат для отправки на Украину. Таким образом Киев сможет получать по пять-шесть тысяч бойцов в месяц, считает военный эксперт.