Аналитик: Запад сформирует иностранный легион для поддержки ВСУ Аналитик Шурыгин: Запад сформирует иностранный легион для поддержки ВСУ

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Запад намерен сформировать иностранный легион для поддержки ВСУ, предположил в беседе с ИА SM.News аналитик Владислав Шурыгин. По его словам, в разных странах откроются пункты, которые займутся вербовкой солдат для отправки на Украину. Таким образом Киеву будут поставлять по пять-шесть тысяч бойцов в месяц, что поможет решить проблему катастрофической нехватки людей в украинской армии, считает эксперт.

Британцы во время Первой мировой войны вербовали во всех своих колониях. Воевали и австралийцы, и многие другие. Сейчас возможна та же самая система — в разных странах открываются вербовочные пункты. Поставляя на Украину в месяц пять-шесть тысяч бойцов, можно решить главную проблему — у Киева катастрофически начинает не хватать людей, несмотря на то, что страна многолюдная. В строй ставить некого, — подчеркнул Шурыгин.

Аналитик отметил, что качество военнослужащих, которых сейчас мобилизуют на Украине снизилось по сравнению с летом — сейчас призывают людей старше 45 лет без опыта службы. Подготовка таких бойцов занимает максимум две недели, после чего их отправляют на передовую. При этом страны Запада обещали за год подготовить 20 тысяч украинских солдат, но этого, по словам эксперта, недостаточно.

Ранее в американские СМИ сообщили, что в рядах ВСУ сейчас воюют от одной до трех тысяч иностранных бойцов. Число наемников уменьшилось с прошлой весны, когда сообщалось о 20 тысячах солдат из 50 стран. Впоследствии большинство из них покинули Украину. Предполагается, что не все были готовы к реальным боевым действиям.