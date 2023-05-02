Военных в зоне СВО обучат управлению роботами «Маркер» Глава «Андроидной техники» Дудоров: военных в зоне СВО обучат управлять роботами «Маркер»

Фото: Roscosmos/Global Look Press

Российских военных, которые задействованы в зоне спецоперации, в ближайшем будущем обучат управлению перспективными боевыми роботами «Маркер», заявил исполнительный директор компании — разработчика данных машин, НПО «Андроидная техника», Евгений Дудоров. По его словам, роботы могут действовать автономно на расстоянии в десятки километров, сообщает РИА Новости.

«Маркеры» уже запущены в серийное производство. Они получат на вооружение мощный противотанковый комплекс «Корнет» и малоразмерные дроны-камикадзе БАС-80.

В ближайшем будущем нам будет необходимо передать весь функционал управления тем подразделениям, которые будут эксплуатировать «Маркеры» на поле боя. Мы стремимся к тому, чтобы для управления группировкой из двух-трех или даже пяти таких роботов было достаточно всего одного оператора, — пояснил Дудоров.

По его словам, робот сможет возвращаться с операции на 80 километров домой, поскольку является автономной машиной. Также Дудоров рассказал, что «Маркеры» сейчас испытываются и с другими образцами вооружений. Речь идет о пулеметах, гранатометах и беспилотниках.

Ранее глава компании «Доргеотех» Алексей Девятилов сообщил, что российские инженеры разработали мобильный бункер на колесах. Первый экземпляр уже отправлен в зону проведения военной операции на Украине. По его словам, от обстрелов в бункере могут защититься сразу восемь человек.