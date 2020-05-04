Военные следователи нашли сбежавшего 15 лет назад дезертира

https://static.news.ru/photo/f5fad4aa-8de8-11ea-9c03-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Военные следователи нашли в Тюмени мужчину, который в конце 2004 года сбежал из воинской части, где проходил службу по призыву.

Речь идёт об уроженце Магадана Евгении Южанине. Сейчас ему 35 лет. После побега из части он жил в Тюменской и Свердловской областях, перебиваясь случайными заработками. Мать и другие родственники считали Южанина давно умершим.

В военном следственном отделе СКР по Тюменскому гарнизону ЦВО рассказали, что уважительных причин для побега из части у солдата не было. Следователи также добавили, что уголовное дело в отношении Южанина прекращено, сообщает сайт 72.ru.

В настоящее время в розыске находятся ещё трое беглецов, самовольно оставивших воинские части в 1992, 1996 и 2007 годах. Один из них подозревается в совершении ряда преступлений, в числе которых — грабёж и изнасилование.

Ранее NEWS.ru писал, что на Украине офицер убил сослуживца, заявившего о желании дезертировать из зоны боевых действий в Донбассе. Конфликт произошёл во время совместного распития военными спиртных напитков.