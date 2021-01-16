Военные Балтфлота исполнили мечту ребёнка побывать в танке

https://static.news.ru/photo/ee9db894-58d6-11eb-a26b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/youtube.com

Сотрудники армейского корпуса Балтийского флота РФ в рамках акции «Ёлка желаний» исполнили мечту 12-летнего Максима из Калининграда, воспитанника центра помощи детям, оставшегося без попечения родителей. Ребёнок хотел побывать в настоящем танке.

Командир танкового взвода лейтенант Максим Карталов в парке боевых машин показал маленькому тёзке танк Т-72Б3М, передаёт РИА Новости. Военный рассказал мальчику о характеристиках техники, её боевых возможностях и преимуществах перед похожими машинами. Максим посидел на месте механика-водителя.

Мальчик вместе с командиром танкового взвода запустил двигатель и опробовал систему прицеливания «Сосна-У». Максиму показали, где в танке располагается боезапас, чем вооружены танкисты, где они хранят личное оружие и как общаются между собой.

«Ёлку желаний» проводят в рамках благотворительного проекта «Мечтай со мной». Праздничные деревья с посланиями устанавливают в учреждениях органов власти, волонтёрских центрах, на крупных мероприятиях. Участие в акции принимают дети в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями или из малообеспеченных семей, сироты и пожилые люди с проблемами со здоровьем. За время существования акции было исполнено 7950 желаний.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин в рамках акции исполнил желание мальчика из Сочи, мечтавшего побывать на курорте Ясная Поляна и научиться там кататься на лыжах.