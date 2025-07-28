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28 июля 2025 в 01:55

Военнослужащий получил штраф за ложные сведения о ВС РФ

«Ъ»: российский военнослужащий оштрафован на 2,5 млн рублей за ложь о ВС РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Южный окружной военный суд смягчил наказание прапорщику Сефербегу Гаджиеву, обвиняемому в распространении ложной информации о ходе специальной военной операции. Первоначально он был приговорен к 5,5 годам колонии, но апелляция заменила срок на штраф 2,5 млн рублей и восстановила звание, пишет «Коммерсант».

Суд первой инстанции признал Гаджиева виновным по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение ложных сведений о ВС РФ с использованием служебного положения). Однако апелляционный суд учел, что его высказывания в сентябре 2024 года носили частный характер и не повлияли на сослуживцев.

Суд апелляционной инстанции заменил 5,5 года колонии штрафом в 2,5 млн рублей и восстановил звание, — сообщает источник.

При смягчении наказания было учтено признание вины. Кроме того, сыграли роль положительные характеристики и семейные обстоятельства Гаджиева.

Ранее сообщалось, что в отношении шеф-редактора издания The Insider (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) Тимура Олевского возбуждено уголовное дело об участии в деятельности нежелательной на территории РФ организации. Решение приняли по итогам проверки Преображенской межрайонной прокуратуры.

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