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28 июля 2025 в 03:20

В России придумали новое название комнатам матери и ребенка

Глава «Отцов рядом» Курбаков призвал переименовать комнаты матери и ребенка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Комнаты матери и ребенка следует переименовать в комнаты ухода за детьми, заявил NEWS.ru председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его мнению, это необходимо для устранения половой сегрегации и обеспечения равных прав для отцов.

Он отметил, что соответствующее обращение было направлено уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка и председателю комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Текст документа имеется в распоряжении NEWS.ru.

В РФ распространены «комнаты матери и ребенка», предназначенные для ухода за младенцами и детьми младшего возраста. Однако само название помещений подразумевает половую сегрегацию и ограничивает возможность отцов полноценно участвовать в уходе за своими детьми вне дома. Обращаемся к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка и председателю комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства с важной социальной инициативой по переименованию всех комнат матери и ребенка в комнаты ухода за детьми, — пояснил Курбаков.

Переименование таких помещений позволит не только обеспечить равный доступ для обоих родителей, но и подчеркнет важность роли отцов в воспитании детей. Кроме того, по словам собеседника издания, это соответствует современным тенденциям в области гендерного равенства и защиты прав семьи.

Переименование комнат матери и ребенка в комнаты ухода за детьми позволит обеспечить равный доступ к средствам ухода за детьми для обоих родителей, подчеркнуть важность участия отцов в воспитании и уходе за детьми, создать более комфортные и инклюзивные условия для всех семей в общественных местах и соответствовать современным тенденциям в области гендерного равенства и защиты прав семьи и детства. Мы уверены, что данная инициатива найдет широкую поддержку в обществе и станет важным шагом на пути к созданию более справедливого и равноправного общества для всех, — резюмировал Курбаков.

Ранее председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что затраты на покупку школьной формы и учебных принадлежностей следует компенсировать для детей участников специальной военной операции. По его словам, на сегодняшний день федеральным законодательством не предусмотрен единый нормативный акт, который устанавливал бы обязательные для всех регионов нормы по предоставлению школьной формы или адресной материальной помощи детям участников СВО.

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Россия
дети
матери
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