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28 июля 2025 в 05:15

Россиянам рассказали, какие законы вступают в силу 1 августа

Депутат Чаплин: с 1 августа можно будет отказаться от СМС-рассылок через ЛК

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

С 1 августа 2025 года россияне смогут отказываться от нежелательных СМС-рассылок через личный кабинет мобильного оператора, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. По его словам, нововведение поможет эффективнее бороться с мошенниками.

Одно из ключевых нововведений [с 1 августа] — возможность отказа от СМС-рассылок через личный кабинет мобильного оператора. Это важный шаг в борьбе с мошенничеством. Теперь каждый человек сможет легко отписаться от нежелательных сообщений, а операторы обязаны соблюдать этот выбор, — сказал Чаплин.

Кроме того, уточнил депутат, повышаются выплаты для граждан старше 80 лет и инвалидов I группы, а работающие пенсионеры получат перерасчет. Кроме того, отметил Чаплин, уволившиеся получат полную проиндексированную пенсию. По его словам, это справедливые меры, направленные на поддержку старшего поколения.

Еще одна важная инициатива — регулирование выдачи банковских карт несовершеннолетним. Теперь подростки от 14 до 18 лет смогут оформить карту только с письменного согласия родителей. Это поможет защитить их от вовлечения в финансовые махинации, — добавил Чаплин.

По его словам, с 1 августа вводится новый ГОСТ для детских игрушек, который строго регламентирует их безопасность и соответствие возрастным категориям. Депутат объяснил, что новый стандарт минимизирует риски и обеспечит высокое качество продукции.

В сфере ЖКХ возможна дополнительная индексация тарифов в отдельных регионах. Хотя изменения в первую очередь касаются промышленных потребителей, мы внимательно следим за ситуацией, чтобы не допустить необоснованного роста цен для населения. Кроме того, продолжается работа над внедрением цифрового рубля. Хотя массовый запуск перенесен на 2026 год, законодательная база уже готова. Это важный этап в развитии финансовой системы страны, — объяснил Чаплин.

Ранее музыкальный продюсер Дарья Богатырева заявила, что новый закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете приведет к тому, что артисты могут начать заранее избегать опасных тем, а это ударит по разнообразию контента. По ее словам, российские лейблы и музыканты получат больше внимания, поскольку слушатели переключатся на доступный контент.

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