Военкомат окончательно отменил мобилизацию айтишника из «Сбера»

Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

Получивший повестку сотрудник «Сбера» Виктор Бугреев, не попадающий под категорию мобилизации, отпущен домой, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Сообщается, что он был повторно приглашен в военкомат, сотрудники которого после уточнения его данных отменили призыв.

Все хорошо, все решилось, уточнили мои данные, отпустили дальше работать, — сказал Бугреев.

Ранее история с мобилизацией никогда не служившего Бугреева вызвала скандал. Телеведущая Ксения Собчак обвинила военкоматы в нарушении указаний главы Минобороны Сергея Шойгу. Накануне супруга айтишника рассказала, что для него будут искать место в московской теробороне. 22 сентября военкомат его отпустил и назначил встречу на следующий день.

Президент Владимир Путин объявил о частичной мобилизации 21 сентября. Согласно его указу, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что в общей сложности в ходе мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов, это составляет около 1% мобилизационного ресурса страны. Мобилизации подлежат лица, ранее служившие в рядах ВС, имеющие боевой опыт и военно-учетную специальность.