Военэксперт рассказал о «несмешных» сюрпризах Украины для России Военэксперт Матвийчук: НАТО и Украина готовят теракты на территории России

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Военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии NEWS.ru предположил, что НАТО и Украина попытаются организовать на территории России теракты и диверсии. По его словам, ВСУ потеряли способность противостоять ВС РФ на поле боя, поэтому переходят «к максимально жестоким провокациям». Он отметил, что над словами официального представителя Пентагона Мэттью Миллера о готовящихся Киевом «сюрпризах» для Москвы стоит задуматься всерьез.

Полагаю, что НАТО, особенно Пентагон, работают над повышением боеспособности ВСУ, чтобы оправдать затраты на поддержку Киева. Предположу, что они попытаются совершить теракты, диверсии на территории России, максимально жестокие провокации, особенно в Крыму и новых регионах. К этому нужно готовиться, — считает Матвийчук.

Накануне стало известно, что военнослужащие ВС РФ уничтожили в тыловом районе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком участке фронта американскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS. Были также опубликованы снятые с беспилотника кадры ликвидации установки. Еще одну систему HIMARS ликвидировали в районе границы Херсонской области с Николаевской из ракетного комплекса «Искандер».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, что после взятия Авдеевки под контроль российской армии ВСУ потеряли возможность обстреливать Донецк с помощью простой артиллерии. Однако у Киева по-прежнему есть высокоточное дальнобойное вооружение — например, HIMARS, отметил он.